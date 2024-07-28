Кто на этот раз попал под санкции США

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана и Китая, которые способствовали закупкам иранского Минобороны компонентов для баллистических ракет. Об этом сообщило американское финансовое ведомство.

По его версии, подпавшие под санкции лица закупали различные компоненты, включая акселерометры и гироскопы, которые «служат ключевыми элементами программы Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов». Тегеран, в свою очередь, передает эти системы вооружений России и союзникам на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.