Смерч раскидал самолеты в российском аэропорту фото
Из-за смерча в аэропорту Бегишево в российском Нижнекамске повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Также повреждения получил частный вертолет, сооружения на аэродроме и несколько машин перронной техники.
Аэропорт Бегишево в Татарстане принадлежит дочерней компании группы КАМАЗ. «Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. Степень ущерба устанавливается», — сообщили РБК в компании.