Италия арестовала активы российского бизнесмена

Итальянская налоговая полиция изъяла у российского бизнесмена Алексея Федоричева недвижимость и активы на сумму около 41 миллиона евро (44,4 миллиона долларов), сообщила прокуратура Флоренции в комментарии Reuters.

По словам итальянских правоохранителей, мужчина находится под следствием в Украине по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, а арест был произведен по запросу САП.

В полиции не указали личность российского бизнесмена, но судебный источник и отдельный юридический источник сообщили Reuters, что речь идет об Алексее Федоричеве.

Назначенный итальянским судом адвокат бизнесмена сказал Reuters, что не может комментировать это дело.

В Украине Федоричев подозревается в незаконном получении портового сбора. Его объявили в розыск с 2018 года.