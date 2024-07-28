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Истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы милиции «Хезболлы». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. «Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 м от штаба «Хезболлы» на юге ливанской столицы, - сказал собеседник. - Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины».

* * * 21:30 Согласно сообщению Армии обороны Израиля, целью удара стал один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр, ответственный за проект высокоточной ракеты ливанского движения. Израильские СМИ пишут, что Шукр отвечал за строительство объектов, открытие огня «Хезболлы» в случае войны, был ответственным за нападение на корпус морской пехоты США в Ливане в 1983 году. В результате атаки израильских ВВС Шукр был убит. Глава израильского Минобороны Йоав Галант после удара армии Израиля по Бейруту заявил, что Израиль считает, что вооруженные формирования «Хезболлы» перешли красную линию. «Хезболла» перешла красную линию», - написал он в X (ранее Тwitter).

* * * 21:15 Израильская армия заявила, что нанесла удар по Бейруту. Его целью был один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла», ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей. «Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

* * * 21:05 В южном пригороде Бейрута прогремел сильный взрыв, сообщают израильские СМИ. Радиостанция «Кан Бет» передала со ссылкой на зарубежные источники, что самолеты армии Израиля нанесли удар по цели в районе Дахия в пригороде Бейрута. Reuters сообщает, что целью был высокопоставленный функционер «Хезболлы».