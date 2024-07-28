Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер допустил, что после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном «вторжении» его страны в Израиль Германии придется пересмотреть экспорт вооружений в Турцию. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, эксперты считают маловероятной прямую военную конфронтацию между Турцией и Израилем. При этом утверждается, что Турция может начать поставлять военную технику группировкам, в частности, боевикам ХАМАС.

«Если Эрдоган начнет поставлять военную технику террористическим группировкам, это будет иметь последствия для нашего военного обмена с Турцией», - заявил Фабер Bild. «Германии придется пересмотреть свой экспорт оружия в Турцию, чтобы предотвратить попадание поставляемых из Германии систем вооружения в руки террористических группировок», - добавил он.