В Париже снова обокрали участников Олимпиады

В Париже обокрали участников Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро.

Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

До этого, 26 июля, стало известно, что в Париже обворовали легенду бразильского футбола Зико. У него украли чемодан, в котором находились бриллианты, часы Rolex, колье и наличка. 25 июля полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой грабителей в Париже. Об этом сообщил в интервью TyC Sports главный тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко.