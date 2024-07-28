Американцы оснастят F-16 для Украины современным оружием

Пентагон предоставит вооружение для борьбы и с наземными, и с воздушными целями в достаточных количествах, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины, рассказал газете высокопоставленный американский чиновник.

Первые истребители F-16 должны прибыть в Украину этим летом, но до сих пор не было известно, какое вооружение будет поставлено вместе с ними. С ами самолеты предоставляют европейские страны, боевое оснащение поступит из США, пишет The Wall Street Journal.

Оружие для F-16, которое отправляют США, включает: ракеты AGM-88 HARM класса «воздух — земля»; комплекты Joint Direct Attack Munition увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в «умное» оружие; так называемые бомбы малого диаметра, которые взрываются с малым радиусом поражения; усовершенствованные ракеты «воздух-воздух» средней дальности, известные как AMRAAM; ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9X.

Европейские страны не хотели поставлять оружие для F-16, поскольку его запасы у них ограничены. Поэтому, по словам источника WSJ, было решено, что они соберут средства, на которые оно будет закуплено у США.

Первые истребители от Норвегии и Дании сейчас передаются Киеву, но, когда и в каком количестве они поступят, хранится в секрете.

В общей сложности Украина получит около 80 самолетов, но частями. По информации The New York Times, в этом году совершать боевые вылеты, по-видимому, смогут лишь около десятка F-16, к которым будет прикреплено порядка 20 прошедших обучение на Западе пилотов.

Когда самолеты все-таки поступят на боевое дежурство, они будут ограничены в нанесении ударов по российской территории — как и в случае с другими видами вооружений из США, сказал американский чиновник. Украине будет разрешено использовать их только в ответ на атаки с другой стороны границы. И хотя она хотела бы использовать F-16, чтобы они подлетали к границе и обстреливали российские объекты, такая тактика, по словам американского чиновника, нереальна в нынешних условиях из-за угрозы со стороны российских средств ПВО. Истребители могут использоваться для прикрытия наземных войск с воздуха или блокирования подлета российских самолетов, которые с начала года стали забрасывать украинские позиции тысячами разрушительных планирующих бомб.