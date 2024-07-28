Зеленский анонсировал поставки Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые поступления в страну систем Patriot, которые должны защитить промышленные и экономические центры. Об этом украинский лидер рассказал на заседании членов Конгресса местных и региональных властей.

В частности, по словам Зеленского, новые системы поступят в августе, сентябре и октябре.

«Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве», - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.