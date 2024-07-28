Кремль не комментирует...

«Эту тему мы не комментируем», — ответил он на вопрос издания о возможной подготовке заключенных, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.

Как пишет РБК, ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем телеграм-канале предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом». В своем посте Меркачева упомянула правозащитника Олега Орлова, экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву, художницу Александру Скочиленко и бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина, осужденных по разным статьям. Как сообщили адвокаты в конце июля, всех их увезли из СИЗО и колоний в неизвестном направлении. То же произошло с Ксенией Фадеевой — бывшей главой штаба Навального в Томске.

В России, в частности, отбывают наказание американцы Эван Гершкович (корреспондент The Wall Street Journal) и Пол Уилан.