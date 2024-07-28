Сырский поговорил с генералом Брауном
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 июля обсудил ситуацию на фронте с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом главком сообщил в Facebook.
"Обсудили текущую ситуацию на фронте. Поблагодарил за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой", - написал Сырский.
Приоритетами, по словам Сырского, для Украины остается достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов, независимо от их расположения.