​Украина готова к переговорам с Россией, есть одно но

«Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде «война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам». Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны, но пункт номер два — на каких условиях, на каких основаниях будут идти переговоры. И здесь Украина четко говорит: «Да, давайте ввести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как на концепцию». И главное из этой концепции — это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства», — говорит Подоляк.

Представитель Офиса президента отмечает, что переговоры будут плодотворными только в том случае, если будут работать инструменты по принуждению РФ к миру.

«Это поставки оружия в Украину. Его должно быть гораздо больше, в частности, надо отменить любые ограничения - неформальные, формальные - на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь Российской Федерации. Второе — это экономические санкции. Они должны работать гораздо более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти. И третье — это то, чего вообще пока, к сожалению, не существует, это не используется — дипломатическая изоляция. Российская Федерация не может председательствовать, например, в Совбезе ООН, не может использовать те или иные площадки», — отметил Подоляк.