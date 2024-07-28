Дмитрий Рой, автор haqqin.az 23:15

Великобритания стремится заключить новые торговые соглашения с арабскими монархиями Залива, тогда как ее отношения с Израилем охлаждаются. Лондонский Сити всегда обладал какой-то сверхъестественной политической интуицией, что позволяло ему быть на шаг впереди не только своих геополитических противников, это-то дело понятное, но и опережать союзников по западному блоку. Вот и в этот раз, когда у американской администрации наметились разногласия с монархиями Залива по израильско-палестинскому конфликту, британцы срочно пытаются использовать ситуацию в своих интересах: Джонатан Рейнольдс, министр внешней торговли Великобритании, заявил, что попытается заключить соглашения о свободной торговле с шестью странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ.

И хотя планируется, что переговоры об этом начнутся не раньше осени нынешнего года – ничего страшного для Лондона нет и торопиться ему нет нужды. В Штатах выборы и вся американская политическая система будет парализована до, как минимум, января – прекрасная возможность для британцев застолбить экономические «делянки» в Заливе, обойдя и американцев, и уж тем более – французов с немцами. Тем более, что у Лондона есть интересное предложение, которое наверняка заинтересует местных монархов: в обмен на торговое соглашение британцы готовы объявить о некоторых ограничениях на продажу оружия Израилю. Само собой – не прекратить эти продажи полностью, но декоративно их сократив. По некоторым позициям, не влекущих для еврейского государства серьезных последствий. Но эту историю можно раскрутить по полной программе, продав ее арабской аудитории как «требование» со стороны монархов Залива. Британцам не жалко. Монархам – будет приятно. А с израильским истеблишментом, именно с ним, а не с кабинетом Нетаньяху, договорятся. Если уже не договорились, объяснив им целесообразность такой комбинации. И пользу, которую еврейское государство на перспективу сможет из нее извлечь. Блестящий и весьма показательный пример британской политической тактики в международных делах. Американцам с такими союзниками и не расслабиться. Везде, где их влияние начинает по тем или иным причинам ослабевать, везде, где у них возникают проблемы, как, например, в отношениях с Турцией – там всегда рано или поздно появляется британский джентльмен с выгодными для местных элит, которые Британия, зачастую, сама же и выпестовала, предложениями.

Лондон поддерживает постоянное морское присутствие в Персидском заливе с 1980 года. И намерено поддерживать его и далее. В апреле 2019 года, коммодор Стив Дейнтон, командующий морским силами Великобритании на Ближнем Востоке заявил: «Очевидно, что мы значительно расширим масштабы и возможности наших операций в регионе». Что особо поражает – Лондону удалось укрыть свою политику в отношении монархий Персидского залива плотной завесой тайны. «Ключевые вопросы британской внешней политики, особенно на Ближнем Востоке, регулярно недооцениваются или не освещаются в национальной прессе Великобритании», - говорилось в одном из недавних аналитических исследований по данному вопросу. А между тем спонсорами двух ведущих аналитических центров, специализирующихся на британской внешней политике в том числе - а где-то даже и преимущественно на Ближнем Востоке - Chatham House и Royal United Services Institute, являются Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития, Государственный департамент США, BP, Chevron, BAE Systems, конторы серьезные, деньги на ветер не кидающие.