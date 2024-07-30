Эльяс Шафиев, собкор 30 июля 2024, 23:35

В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшемся в 2021 году, сделан очередной шаг. Речь идет о первой после двухлетнего перерыва встрече спецпредставителей этих стран, на которой стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и анонсировали соглашение о восстановлении между Турцией и Арменией железнодорожного пограничного перехода. Как уже сообщалось, встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна началась на восстановленном и готовом к эксплуатации пограничном переходе «Алиджан». Единственное соглашение, достигнутое спецпредставителями Анкары и Еревана на предыдущих переговорах, предусматривало открытие границы для граждан третьих стран именно через пограничный переход «Алиджан». Но, как известно, турецкая сторона отложила его выполнение.

Как не раз заявляла Анкара, процесс урегулирования ее отношений с Арменией будет осуществляться в координации с Азербайджаном и зависеть от достижения мира между Ереваном и Баку. Именно поэтому в экспертных кругах как Баку, так и Еревана каких-либо конкретных результатов от встречи спецпредставителей Турции и Армении не ждали. Так, армянский тюрколог Рубен Сафрастян заявил накануне встречи, что рассчитывать на серьезные продвижения в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией не приходится. По словам Сафрастяна, Турция неоднократно заявляла, что этого не будет до тех пор, пока Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор. Из чего вытекает, что на данном этапе ждать открытия армяно-турецкой границы не следует. «Турция на это не пойдет, поскольку уже объявила о соответствующем решении», - убежден армянский эксперт. Высокопоставленный дипломат в МИД Турции сообщил агентству Reuters перед встречей Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, что после почти двухлетнего перерыва стороны вновь попытаются нормализовать отношения, подчеркнув, не вдаваясь в детали, что на пятой по счету встрече спецпредставители обсудят вопросы, направленные на повышение взаимного доверия.

Сегодня утром Кылыч и сопровождающая его делегация пересекли границу и вошли на территорию Армении для встречи с армянской делегацией. В сопровождении Рубена Рубиняна Кылыч ознакомился с состоянием отреставрированного пограничного перехода «Алиджан», после чего начались переговоры, продолжившиеся несколько часов. Во второй половине дня спецпредставители переместились на территорию Турции, где продолжили обсуждения. В итоговом сообщении, распространенном Министерством иностранных дел Турции, сказано, что спецпредставители подтвердили соглашения, достигнутые на предыдущих встречах. Также стороны пришли к договоренности о проведении оценки технических потребностей в рамках подготовки к возможному восстановлению работы железнодорожного перехода «Акыака» между Турцией и Арменией в зависимости от «хода региональных процессов». Кроме того, было согласовано облегчение визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Спецпредставители выразили приверженность продолжению процесса нормализации отношений между двумя странами без выдвижения предварительных условий.