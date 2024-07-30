Чего добились Армения с Турцией после встречи на границе наш комментарий

Эльяс Шафиев, собкор

В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшемся в 2021 году, сделан очередной шаг. Речь идет о первой после двухлетнего перерыва встрече спецпредставителей этих стран, на которой стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и анонсировали соглашение о восстановлении между Турцией и Арменией железнодорожного пограничного перехода.

Как уже сообщалось, встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна началась на восстановленном и готовом к эксплуатации пограничном переходе «Алиджан». Единственное соглашение, достигнутое спецпредставителями Анкары и Еревана на предыдущих переговорах, предусматривало открытие границы для граждан третьих стран именно через пограничный переход «Алиджан». Но, как известно, турецкая сторона отложила его выполнение.

В итоговом сообщении, распространенном Министерством иностранных дел Турции, сказано, что спецпредставители подтвердили соглашения, достигнутые на предыдущих встречах

Как не раз заявляла Анкара, процесс урегулирования ее отношений с Арменией будет осуществляться в координации с Азербайджаном и зависеть от достижения мира между Ереваном и Баку. Именно поэтому в экспертных кругах как Баку, так и Еревана каких-либо конкретных результатов от встречи спецпредставителей Турции и Армении не ждали.

Так, армянский тюрколог Рубен Сафрастян заявил накануне встречи, что рассчитывать на серьезные продвижения в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией не приходится. По словам Сафрастяна, Турция неоднократно заявляла, что этого не будет до тех пор, пока Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор. Из чего вытекает, что на данном этапе ждать открытия армяно-турецкой границы не следует.

«Турция на это не пойдет, поскольку уже объявила о соответствующем решении», - убежден армянский эксперт.

Высокопоставленный дипломат в МИД Турции сообщил агентству Reuters перед встречей Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, что после почти двухлетнего перерыва стороны вновь попытаются нормализовать отношения, подчеркнув, не вдаваясь в детали, что на пятой по счету встрече спецпредставители обсудят вопросы, направленные на повышение взаимного доверия.

Рубен Сафрастян заявил, что на данном этапе ждать открытия армяно-турецкой границы не следует

Сегодня утром Кылыч и сопровождающая его делегация пересекли границу и вошли на территорию Армении для встречи с армянской делегацией. В сопровождении Рубена Рубиняна Кылыч ознакомился с состоянием отреставрированного пограничного перехода «Алиджан», после чего начались переговоры, продолжившиеся несколько часов. Во второй половине дня спецпредставители переместились на территорию Турции, где продолжили обсуждения.

В итоговом сообщении, распространенном Министерством иностранных дел Турции, сказано, что спецпредставители подтвердили соглашения, достигнутые на предыдущих встречах. Также стороны пришли к договоренности о проведении оценки технических потребностей в рамках подготовки к возможному восстановлению работы железнодорожного перехода «Акыака» между Турцией и Арменией в зависимости от «хода региональных процессов».

Кроме того, было согласовано облегчение визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Спецпредставители выразили приверженность продолжению процесса нормализации отношений между двумя странами без выдвижения предварительных условий.

Несмотря на достижение договоренности о начале технической подготовки к восстановлению работы железнодорожного перехода «Акыака», турецкий МИД подчеркивает, что его открытие будет зависеть от «развития процессов в регионе»

Как отмечают наблюдатели, в заявлении МИД Турции не упоминается ранее достигнутое между сторонами соглашение об открытии пограничного перехода «Алиджан» для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами. Из чего следует, что Турция, хотя и возобновила процесс нормализации отношений с Арменией, предпринимать конкретные шаги пока не спешит и, скорее всего, ждет от Еревана реальных действий по подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Несмотря на достижение договоренности о начале технической подготовки к восстановлению работы железнодорожного перехода «Акыака», турецкий МИД подчеркивает, что его открытие будет зависеть от «развития процессов в регионе», прозрачно намекая, что восстановление железнодорожного сообщения между Турцией и Арменией будет зависеть от разблокирования Зангезурского коридора, которое обеспечит прямое железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном через Нахчыван.