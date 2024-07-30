Вашингтон: время мира в Украине не пришло

США и ЕС пытаются обеспечить себе "доминирующую роль" в урегулировании в Украине, но Вашингтон считает, что время для мирных переговоров еще не пришло. С такими заявлениями выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

По его словам, США и союзники в Европе полагают, что должны "играть доминирующую роль", если будет ситуация, при которой начнет просматриваться "справедливый мир с Украиной и Россией". "Сейчас мы и близко к этому не подходим", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Старший республиканец комитета Джеймс Риш поинтересовался у Кэмпбелла, должен ли Китай, по мнению американской администрации, участвовать в урегулировании на Украине. Как при этом отметил Риш, сотрудники Госдепартамента уже заявили комитету, что без КНР в этой ситуации не обойтись. "Откровенно говоря, мне о таких ваших консультациях не известно. В целом сказал бы, что какие бы то ни было подобные обсуждения являются преждевременными", - ответил замгоссекретаря.

С его точки зрения, "доминирующая арена взаимодействия [по Украине] - это поле боя". "Не вижу никаких признаков того, что Россия каким-то образом смягчает свои... наступательные операции в Украине. Если слишком рано сигнализировать о своей заинтересованности в том, чтобы сесть за стол переговоров, то это подало бы неверный сигнал. И это в целом сигнал слабости", - утверждал дипломат.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон встревожен действиями Пекина, касающимися войны в Украине. Китай делает в отношениях с Россией шаги, способные "изменить баланс военной силы не только в Украине, но и в Европе на десятилетия вперед", полагает Кэмпбелл.