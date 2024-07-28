Дина Ульянова об историческом матче Азербайджана на Олимпиаде

Баскетболистка сборной Азербайджана, уроженка Баку Дина Ульянова прокомментировала для haqqin.az исторический для нашей страны матч на Олимпийских играх против Испании.

Напомним, это была первая игра в истории азербайджанского олимпизма в командных игровых видах спорта. Сборная Азербайджана достойно боролась, но проиграла со счетом 16:18. Но впереди еще шесть матчей предварительной стадии. Для выхода в плей-офф нужно попасть в первую шестерку среди восьми команд.

«В первую очередь нам сегодня не хватило сыгранности, - говорит Дина Ульянова. - Это была первая игра. Как говорится, первый блин комом. Дальше будет лучше. К каждому новому сопернику будем готовиться по-разному. Будем менять тактику. Каждая игра – это новая жизнь. И завтра будет новая жизнь против сборной США (улыбается)».

Вчерашняя золотая медаль дзюдоиста Хидаята Гейдарова придала дополнительную мотивацию нашим баскетболисткам.

«Конечно, победа Хидаята нас очень сильно порадовала. Мы встретили нашего чемпиона перед игрой, подержали в руках золотую медаль. Это очень мотивирует. Поздравили его и поздравляем весь Азербайджан!

Баскетбол, в отличие от дзюдо, - командный вид спорта. Нам нужно больше времени, чтобы понять друг друга и найти нашу игру», - поделилась спортсменка.

Насколько сильно Олимпиада отличается от других соревнований?

«Олимпийские игры несравнимы с другими соревнованиями, - отвечает Дина. - Ощущается очень большая ответственность. Это что-то грандиозное, ни с чем не сравнимое. Олимпийские игры – самое лучшее, чего может желать спортсмен. Мы здесь и должны наслаждаться этим временем!»