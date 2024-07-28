НАТО готовит новую стратегию против России

Организация Североатлантического договора (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По словам дипломата, все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что «КНР является решающим сторонником» России в ее войне против Украины.