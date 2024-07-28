В Госдепе заявили об изменении позиции Китая

Китай под влиянием США и ЕС меняет некоторые свои подходы к поставкам товаров в Россию. Эту версию изложил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Он отметил, что США ранее предостерегали Китай от поставок вооружений России. По словам О'Брайена, Пекин не направляет оружие в РФ. Помощник госсекретаря завил, что теперь США говорят с КНР о «больших объемах товаров двойного назначения», которые Китай якобы поставляет России.

По словам О'Брайена, этот подход влияет на европейских партнеров и вынуждает Китай «перенастраивать некоторые основополагающие моменты». «Как много времени им потребуется на это? Мы работаем, чтобы ускорить это, но это настоящая задача с точки зрения каждодневного дипломатического взаимодействия», - сказал помощник госсекретаря США, заверив, что Вашингтон будет далее вводить санкции в отношении китайских структур, которые нарушают санкции против России.