В Украине заявили о поражении российских стратегических бомбардировщиков

Два бомбардировщика Ту-22М3 были повреждены при взрыве на военном аэродроме Оленья в России. Их восстановление может занять несколько месяцев. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов «Радио Свобода».

«По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже (27 июля – ред.), собственно, после дополнительной верификации», – рассказал Юсов.

Журналисты «Радио Свобода» заявили, что опубликованные 30 июля спутниковые снимки «показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации». Юсов отметил, что «спутниковые снимки – не единственный источник информации, на который стоит опираться».

«Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть», - резюмировал украинский чиновник.