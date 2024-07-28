Израиль не хочет «большой войны»

Израиль предпочел бы избежать большой войны в регионе, но считает, что движение «Хезболла» ведет Ливан и Ближний Восток к «широкой эскалации», поэтому израильская армия готова к любому сценарию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Продолжающаяся агрессия «Хезболлы» и жестокие атаки втягивают народ Ливана и весь Ближний Восток в широкую эскалацию. Хотя мы предпочитаем разрешать конфликты без широкой войны, Армия обороны Израиля полностью готова к любому сценарию», - заявил он, комментируя ликвидацию в Бейруте одного из старших командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукра в результате удара ВВС Израиля.