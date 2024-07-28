Москва направила Вашингтону «очень серьезное предостережение»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все контакты с американскими представителями на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели. Недавний контакт министров обороны двух стран в этом плане не исключение», - сказал Рябков, комментируя состоявшийся разговор.

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона, - продолжил Рябков. - Сделано это предупреждение во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

12 июля состоялся второй после назначения на должность главы Минобороны РФ телефонный разговор Белоусова с Остином. The New York Times заявили, что главы оборонных ведомств обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ. Как сообщили изданию американские чиновники, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли США отношение к планам Киева. Источники указали, что Пентагон не был в курсе украинской «операции», однако воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».