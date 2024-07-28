Племянник Трампа поддержал Харрис

Племянник экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, Фред, будет голосовать на выборах за кандидата от демократов, действующего вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом родственник политика рассказал ABC News.

При этом он отметил, что будет присутствовать на инаугурации, если его дядя победит на президентских выборах и пригласит его.

В интервью Фред Трамп назвал своего родственника «атомным сумасшедшим» и отметил, что десятилетия назад для него было обычным делом использовать расовые оскорбления.

Фред Трамп – сын старшего брата Дональда Трампа.