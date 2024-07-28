США о «храбрых шагах» Пашиняна и «пути через Азербайджан»

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, он приветствовал «храбрые шаги», которые делает премьер-министр Армении Никол Пашинян и которые заключаются в «разрыве с Россией». Представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что «значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России»: «Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло».

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

О'Брайен заявил, что на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России»: «Она почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, и нам нужно добиться диверсификации».

По его словам, США «прилагают усилия к тому, чтобы стремление к миру [между Арменией и Азербайджаном] как можно скорее могло обрести форму договоренностей». О'Брайен заявил, что Россия «стремится к тому, чтобы события развивались на ее условиях», что, по его версии, «вызывает раздражение» у обеих сторон.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что стремление США к заключению мирных договоренностей между Баку и Ереваном продиктовано тем, что «невероятно богатые страны Центральной Азии» имеют сейчас возможность «выхода на мировые рынки лишь через Россию или Китай». «Если мы сможем открыть путь, пролегающий через Азербайджан и Армению, они получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от России и Китая», - указал он.