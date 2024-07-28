Налет «шахедов» из России и Беларуси на Украину

Россия устроила, вероятно, самый масштабный за много недель налет беспилотников на Украину: над страной маневрируют десятки «шахедов», все новые входят в украинское воздушное пространство и с юга, и с севера, в том числе из воздушного пространства Беларуси.

«Шахеды» летят в том числе и на Киев: час назад местные власти сообщали о стрельбе ПВО, сейчас Воздушные силы Украины сообщают о новых беспилотниках, летящих к украинской столице с севера, со стороны Беларуси, и с северо-востока.

Воздушные силы предупреждают, что новые группы «шахедов» входят в воздушное пространство и с юга, через Херсонскую и Николаевскую области.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о беспилотниках над Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, и Одесской областями.

Украинские военные извещают также, что в сторону районов пуска ракет в глубине территории России летят российские стратегические бомбардировщики.