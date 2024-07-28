Харрис поддержала Израиль

Израиль вправе защищать безопасность своей территории от терроризма ливанского движения «Хезболла». Об этом 30 июля заявила вице-президент США и кандидат в президенты страны Камала Харрис, комментируя удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

«Израиль вправе защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, коей является «Хезболла», ― приводит слова Харрис газета The Times of Israel.

При этом она указала на необходимость использования дипломатических контактов для предотвращения подобных атак в будущем.