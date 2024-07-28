Азер Алиев в интервью haqqin.az: «Золотая медаль Хидаята Гейдарова особенная. Очень сладкое ощущение!»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев в интервью haqqin.az поделился впечатлениями от великолепной победы Хидаята Гейдарова на Олимпиаде в Париже и выразил надежду, что наши спортсмены еще порадуют своими выступлениями.

- Вы наблюдали за финалом с участием Хидаята Гейдарова с трибуны. Что чувствовали в тот момент, когда нашему дзюдоисту удался решающий бросок?

- Когда я смотрел финал, очень сильно переживал. Сами понимаете, было непросто, в том числе и с учетом политической ситуации. Наш дзюдоист в схватке за золото Олимпиады в Париже, где ему противостоит французский спортсмен. Все зрители болели за своего. И в такой трудной психологической ситуации Хидаят Гейдаров победил, да еще и в столь долгой и напряженной схватке. Так что золотая медаль Хидаята Гейдарова особенная. Очень сладкое ощущение!

- Вы следили и за полуфинальными поединками. Когда французский дзюдоист Габа в схватке за выход в финал при невероятной поддержке трибун победил выступающего за Молдову азербайджанца Адиля Османова, Вам не казалось, что зрители, да и судьи тоже просто не позволят Хидаяту завоевать золотую медаль?

- Да, такое ощущение возникало. Ведь француз в первой схватке достаточно в спорной ситуации победил грузинского дзюдоиста. Грузину дали три предупреждения, после чего Габа был признан победителем. Три предупреждения получил в четвертьфинале с французом и японский спортсмен. И было чувство, что судьи хоть и стараются быть объективными, но огромная поддержка зрителей все равно влияет на них. Поэтому были опасения, что в финале в спорной ситуации судейские решения будут в пользу хозяина татами. Но, к счастью, Хидаят не дал повода судьям и одержал чистую победу. Все получилось идеально!