Азер Алиев в интервью haqqin.az: «Золотая медаль Хидаята Гейдарова особенная. Очень сладкое ощущение!»
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев в интервью haqqin.az поделился впечатлениями от великолепной победы Хидаята Гейдарова на Олимпиаде в Париже и выразил надежду, что наши спортсмены еще порадуют своими выступлениями.
- Вы наблюдали за финалом с участием Хидаята Гейдарова с трибуны. Что чувствовали в тот момент, когда нашему дзюдоисту удался решающий бросок?
- Когда я смотрел финал, очень сильно переживал. Сами понимаете, было непросто, в том числе и с учетом политической ситуации. Наш дзюдоист в схватке за золото Олимпиады в Париже, где ему противостоит французский спортсмен. Все зрители болели за своего. И в такой трудной психологической ситуации Хидаят Гейдаров победил, да еще и в столь долгой и напряженной схватке. Так что золотая медаль Хидаята Гейдарова особенная. Очень сладкое ощущение!
- Вы следили и за полуфинальными поединками. Когда французский дзюдоист Габа в схватке за выход в финал при невероятной поддержке трибун победил выступающего за Молдову азербайджанца Адиля Османова, Вам не казалось, что зрители, да и судьи тоже просто не позволят Хидаяту завоевать золотую медаль?
- Да, такое ощущение возникало. Ведь француз в первой схватке достаточно в спорной ситуации победил грузинского дзюдоиста. Грузину дали три предупреждения, после чего Габа был признан победителем. Три предупреждения получил в четвертьфинале с французом и японский спортсмен. И было чувство, что судьи хоть и стараются быть объективными, но огромная поддержка зрителей все равно влияет на них. Поэтому были опасения, что в финале в спорной ситуации судейские решения будут в пользу хозяина татами. Но, к счастью, Хидаят не дал повода судьям и одержал чистую победу. Все получилось идеально!
- Позади лишь четыре дня Олимпиады. Какие ожидания от предстоящих соревнований?
- У нас еще много сильных спортсменов. Продолжаются соревнования по дзюдо, в боксе у нас два четвертьфиналиста. Есть надежды на медали. Как вы знаете, наш боксер Альфонсо Домингес победил 2-кратного олимпийского чемпиона. Конечно, ждем начала соревнований по борьбе.
- Завоевание золотой медали уже в третий день Олимпиады, вероятно, должно раскрепостить других наших спортсменов?
- То, что мы завоевали золото так быстро, думаю, поможет нашим олимпийцам в психологическом плане. Успех Хидаята снял груз с команды. Уверен, что медали у нас еще будут. Надеюсь, что и золотые.
На Олимпиаде в Токио мы первую медаль завоевали лишь в последний день соревнований по дзюдо. Ирина Киндзерская взяла бронзу. В Японии у нас наград высшей пробы вообще не было. А в Париже уже в третий день мы завоевали золото. На Олимпиадах наш лучший показатель – две золотые медали Лондона-2012. Надеюсь, что сможем либо улучшить, либо повторить этот результат.