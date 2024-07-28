Топ-менеджер Мосбиржи погиб, упав с катера

Как рассказали знакомые Чибисова, также находившиеся на судне, он вышел на палубу и упал в воду. Его пытались найти своими силами, затем обратились к спасателям. Тело мужчины обнаружили 28 июля.

Директор по рекламе и медиа Московской биржи Георгий Чибисов погиб, выпав из катера во время прогулки на Москве-реке. Об этом РБК рассказали его знакомые.

Западное межрегиональное следственное управление СК 27 июля сообщило, что возбудило дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека; максимальное наказание — пять лет колонии).

По данным «МК», инцидент произошел во время свадебного мальчишника. «Отметив помолвку в баре, несколько друзей, среди которых был 44-летний маркетолог, направились в яхт-клуб в Кожуховском затоне, где их ждало арендованное судно. Планировалась небольшая прогулка по Москве-реке», — сообщает издание.

«МК» пишет, что во время ночной прогулки «один из отдыхающих пренебрег правилами безопасности» — он в одиночку вышел на площадку для ныряния и упал в воду. По одной из версий, мужчина хотел справить в реку малую нужду, но не удержался на ногах. «Друзья не сразу обратили на исчезновение товарища: тревогу забили только спустя час», — утверждает издание.

После того, как найти Чибисова своими силами не удалось, знакомые топ-менеджера обратились за помощью к спасателям.

Последние два года 44-летний Чибисов проживал в Лондоне, где работал маркетологом, пишет «МК». По информации издания, в июне 2024 года он вернулся в Москву и присоединился к команде маркетинговой аналитики в Мосбирже.