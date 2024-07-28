Пожар в Курской области после атаки беспилотника

Украинские военные продолжают наносить удары по соседним областям России. Губернатор Курской области пишет, что под Курском после такого удара возник пожар.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — говорится в телеграм-канале губернатора Алексея Смирнова.

Чем именно был нанесен удар и по какому именно объекту, не сообщается.