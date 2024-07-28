Азербайджанская спортсменка преподнесла сенсацию на Олимпиаде, будучи на седьмом месяце беременности ФОТО
Азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова, сотворила сенсацию на Олимпиаде, находясь на седьмом месяце беременности. Об этом спортсменка рассказала после выступления в Париже во вторник.
В 1/32 финала наша 34-летняя спортсменка соперничала с сильной китаянкой Ань Гихуань и в упорной борьбе вырвала победу со счетом 6:5. Почти сразу же начался матч 1/16 финала против немки Мишель Кроммен. И тут уже Яйлагюль уступила – 2:6.
Во время матчей с участием Рамазановой зрители из-за положения азербайджанской лучницы оказывали ей особую поддержку.
«С ребенком все хорошо, - говорит после соревнований спортсменка. - Несмотря на беременность, я смогла подготовиться к Олимпиаде. Мое положение не мешало мне тренироваться. Зрители меня сегодня сильно поддерживали. Хотела пройти дальше, но не получилось».