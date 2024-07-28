Азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова, сотворила сенсацию на Олимпиаде, находясь на седьмом месяце беременности. Об этом спортсменка рассказала после выступления в Париже во вторник.

В 1/32 финала наша 34-летняя спортсменка соперничала с сильной китаянкой Ань Гихуань и в упорной борьбе вырвала победу со счетом 6:5. Почти сразу же начался матч 1/16 финала против немки Мишель Кроммен. И тут уже Яйлагюль уступила – 2:6.

Во время матчей с участием Рамазановой зрители из-за положения азербайджанской лучницы оказывали ей особую поддержку.

«С ребенком все хорошо, - говорит после соревнований спортсменка. - Несмотря на беременность, я смогла подготовиться к Олимпиаде. Мое положение не мешало мне тренироваться. Зрители меня сегодня сильно поддерживали. Хотела пройти дальше, но не получилось».