14:45

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не знал о подготовке убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и не причастен к этому.

*** 14:19 Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании заявил, что страна не хочет войны, однако готова к любому развитию событий.

*** 13:47 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака Израиля, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, «направлена против попыток установления мира в регионе и может дестабилизировать ситуацию». «Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», - сказал Песков.

13:34 Иран объявил трехдневный траур по убитому в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании, пишут иранские СМИ.

* * * 13:14 В Израиле Исмаила Ханию считают одной из ключевых фигур в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Журналист Барак Равид (один из самых опытных израильских политических журналистов) считает, что смерть Хании окажет существенное влияние на переговоры — но отмечает, что его гибель была только вопросом времени: «когда», а не «если». Он же называет убийство Хании «первой наиболее значительной израильской операцией с 7 октября». О том, что гибель Хании может сорвать переговоры, пишет Bloomberg. В апреле 2024 года при ударе израильских военных по сектору Газа погибли трое сыновей Хании. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», удар был нанесен по лагерю беженцев Аш-Шати неподалеку от Газы. Сам Хания подтвердил гибель своих сыновей и нескольких внуков. Он также добавил, что с начала войны были убиты 60 членов его семьи.

* * * 13:01 Премьер Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани поставил под сомнение эффективность посредничества между Израилем и ХАМАС после убийства Исмаила Хании. Вместе с этим вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми отметил, что палестинское сопротивление имеет полное право «наказать исполнителей» убийства лидера ХАМАС.

* * * 12:54 Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и лидер Палестины Махмуд Аббас должны были выступить в один день в парламенте Турции, предположительно, в середине августа. Об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. «Хания и Аббас должны были выступить в парламенте Турции в один день. Речь, предположительно, шла о середине августа. Мы готовы были собрать парламент на экстренное заседание с целью выражения поддержки Палестине», - сказал политик в эфире телеканала A Haber. Телеканал Al Hadath передает, что, по данным его источников, похороны лидера ХАМАС пройдут в ближайшую пятницу в Дохе. Как указывает агентство Maan, «убитый Израилем Исмаил Хания будет похоронен по месту жительства в Катаре. ХАМАС в своем заявлении сообщает, что рассматривает убийство Исмаила Хании в Тегеране как «террористический акт и нарушение суверенитета Ирана».

* * * 12:11 Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет «суровое наказание» за приписываемое еврейскому государству убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. «Этим действием преступный и террористический сионистский режим создал повод для сурового наказания, и мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики Иран», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

* * * 11:55 Радикальное движение «Хезболла» заявило о намерении продолжить борьбу с Израилем «с еще большей решимостью» после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. МИД Иордании также осудил убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Преступная эскалация, которая приведет к напряженности и хаосу в регионе. Эти преступления приведут только к втягиванию региона в расширение войны и угрозе региональной и международной безопасности и миру».

*** 11:30 Президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети Х прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. "Вчера я помахал победной рукой Хании, и теперь мне придется нести его на своих плечах и похоронить. Иран будет защищать свой суверенитет и заставит вторгшихся террористов пожалеть о своих трусливых действиях".

*** 11:18 Китай решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявили в МИД КНР.

*** 11:15 Убитый глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания будет похоронен в Тегеране, похороны, скорее всего, пройдут завтра в столице Ирана.

*** 10:54 США "причастны" к убийству Исмаила Хании и должны "заплатить цену", заявил один из лидеров йеменских хуситов Насер ад-Дин Амер. "Биньямин Нетаньяху вернулся из США с разрешением на убийства. Ему дали "зеленый свет". США причастны к убийствам и должны заплатить цену", - сказал он. Тем временем оппозиционные иранские СМИ публикуют кадры с предполагаемого места убийства Хании в Тегеране. pic.twitter.com/aPxCz9G2jg — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 31, 2024

*** 10:38 В последние годы домом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании был Катар - страна, с которой Израиль поддерживает неофициальные связи, напоминает The New York Times. «С начала войны Израиль не убивал лидеров ХАМАС в Катаре. Хания же был убит во время визита в столицу Ирана Тегеран», - подчеркивает издание.

*** 10:22 Исмаил Хания и его делегация остановились в принадлежащем КСИР гостевом доме на севере Тегерана. Генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала и его делегация находились на другом этаже здания, сообщает телеканал Al Jadeed. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в своем телеграм-канале, гибель Хании "укрепит связь между Ираном, Палестиной и силами сопротивления".



"Гибель в Тегеране павшего за веру брата Исмаила Хании еще больше укрепит глубокую и неразрывную связь между Исламской Республикой Иран, дорогой Палестиной и силами сопротивления", - отметил он.

*** 10:04 Глава политбюро ХАМАС был убит в результате удара с воздуха в специальной военной резиденции на севере Тегерана примерно в 02:30 по бакинскому времени, передает агентство Fars. Как пишет The Wall Street Journal, смерть Хании усилит напряженность в регионе как раз в тот момент, когда США добиваются от Израиля и ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе: "Смерть Хании можно расценивать как крупную победу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который поклялся уничтожить лидеров движения за нападение 7 октября".

*** 09:58 Президент Палестины Махмуд Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Аббас добавил, что считает это убийство "трусливым актом", сообщает агентство WAFA.

*** 09:50 США помогут защитить Израиль в случае нападения на него, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции на Филиппинах. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон работает над снижением напряженности в регионе после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна», — также сказал Остин. «Высокопоставленные иранские чиновники находятся в полной панике из-за устранения главы ХАМАС Хании прямо в Тегеране. Причина: это огромный удар по репутации Ирана в области безопасности и сигнал всему региону», - пишет The New York Times, отмечая, что «ракета залетела прямо к Хании в спальню, а могла залететь в спальню аятоллы Хаменеи или нового президента Ирана, с которыми Хания встречался за несколько часов до ликвидации».

*** 09:41 Ракета, при попадании которой в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС, была запущена из иностранного государства, передает Al Mayadeen. В МИД Турции заявили, что "правительство Биньямина Нетаньяху не намерено достигать мира". "Мы осуждаем убийство Хании в Тегеране. В очередной раз становится ясно, что правительство Нетаньяху не намерено достигать мира", - заявили в ведомстве.

*** 09:30 Экстренное заседание высшего совета национальной безопасности Ирана проходит в резиденции верховного лидера страны после убийства главы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ. В МИД РФ заявили, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате атаки в Иране является абсолютно неприемлемым политическим убийством, передает РИА Новости. Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии «Оцма Йехудит») в своих соцсетях заявил, что Хания — это «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Больше никаких мнимых «мирных» соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше», — также написал он. Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским высокопоставленным чиновником, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль. Это произошло несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу инцидента.

* * * 09:14 Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране, сообщили источники Al Hadath и Al Arabiya. По их данным, это произошло около 2:00 по местному времени. Al Hadath утверждает, что в момент ракетного удара Хания находился в спальне. CNN передает, что Белый дом ознакомился с сообщениями о гибели Исмаила Хании в Иране. Отмечается, что представитель Белого дома отказался предоставлять телекомпании более подробную информацию на этот счет. BBC передает, что разные палестинские организации призвали своих сторонников на демонстрации протеста по поводу ликвидации политического лидера ХАМАС. Корреспондент BBC на Ближнем Востоке Йоланда Кнелл заявила, что представители ХАМАС уже заявили, что удар по Хании означает серьезную эскалацию конфликта в регионе и «не останется безнаказанным»: «Пока неясно, как он повлияет на ход войны в Газе, но Исмаил Хания курировал переговоры о новом прекращении огня и освобождении заложников. Несмотря на его жесткую риторику, аналитики в целом рассматривали его как прагматика — в сравнении с Мохаммедом Дейфом и Яхъя Синваром, более жесткими лидерами ХАМАС, базирующимися в Газе, которые, как считается, организовали прошлогодний набег на южный Израиль».

* * * 09:14 Палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране. «Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана», — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС. Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет. О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции. В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

روابط عمومی کل سپاه: آقای دکتر #اسماعیل_هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند pic.twitter.com/sYjJPv5YXU — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 31, 2024