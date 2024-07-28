Важное решение Центробанка Азербайджана

Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний предел – на уровне 8,25%.

"Это решение принято с учетом формирования фактических темпов инфляции в соответствии с прогнозом, прогнозируемой инфляции в пределах целевого уровня (4±2%), а также динамики внутренних и внешних факторов инфляции", - заявили в ЦБА.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет объявлена общественности 18 сентября.