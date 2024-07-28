Мазахир Панахов обратился к азербайджанцам за рубежом: «Приезжайте!»

Граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, должны приехать в страну, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах. Об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он обратился с призывом к гражданам Азербайджана, проживающим за границей: «В Азербайджане будет организовано голосование на примерно 6400 избирательных участках. Граждане, проживающие за границей, должны постараться быть в стране в день выборов, чтобы проголосовать за своих кандидатов».