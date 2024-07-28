В рамках своего рабочего визита в Тегеран премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 июля встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в Кабмине.

Али Асадов передал Пезешкиану приветствия и поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с началом исполнения им президентских полномочий.

Премьер-министр также передал Пезешкиану приглашение от президента Ильхама Алиева на участие в COP29, который состоится в Азербайджане в ноябре этого года.

Во время встречи, как сообщается, «была выражена удовлетворенность успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном в различных областях, а также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества во всех направлениях, представляющих взаимный интерес».