Эрдоган рассказал, как послушался совета своего внука

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не принял приглашение поехать на Олимпиаду в Париже по совету своего внука.

"(Президент Франции Эммануэль) Макрон пригласил меня на Олимпийские игры в Париже. Мой внук сказал: Дедушка не езжай туда, они будут пропагандировать ЛГБТ!" Он показал мне материал с открытия. Я сказал: хорошо, я не поеду.

Позорная сцена в Париже оскорбила не только католический и христианский мир, но и нас мусульман не меньше! Олимпиада использовалась как инструмент, развращающий человеческую природу и угрожающий безопасности и выживанию следующих поколений", - заявил Эрдоган.