30 июля 2024 года в рамках проекта «Туристическая деревня» председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев провел встречу с жителями села Дуруджа Габалинского района. Во время встречи жителям была представлена информация о планах и предстоящих работах по эффективному использованию туристического потенциала села Дуруджа, а также были выслушаны их мнения и предложения.

Было отмечено, что работа, проводимая в селе Дуруджа Государственным агентством по туризму, будет осуществляться в два этапа.

В ходе первого этапа планируется создание основной туристической инфраструктуры и проведение работ по благоустройству, включая установку информационных и туристических вывесок, установление ограждений и строительство киосков, восстановление двух родников и формирование горно-пешеходных троп. На следующем этапе предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры и расширение туристической деятельности в селе.

Кроме того, на встрече было обозначено, что село Дуруджа обладает значительным потенциалом в области природного и активного туризма. В связи с этим на данный момент ведутся активные работы по организации пешеходных экскурсий к водопаду Дуруджа и разработке специальных маршрутов для хайкинга. Также запланировано проведение тренингов по гостеприимству для жителей, желающих предоставлять гостевые дома для туристов, и обучающих курсов для гидов, сопровождающих туристические группы.

Важно отметить, что проект «Туристическая деревня» реализуется Государственным агентством по туризму в рамках распоряжения по созданию туристической инфраструктуры в селах с высоким туристическим потенциалом и является частью мероприятий, предусмотренных «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

Основная цель проекта – повышение туристической привлекательности сел посредством благоустройства населенных пунктов с туристическим потенциалом, развитие сельского туризма за счет предоставления альтернативных мест отдыха для местных и иностранных туристов, содействие появлению новых видов экономической деятельности и созданию новых рабочих мест. В том числе в рамках данного проекта планируется проведение определенных работ в селах Илису и Сарыбаш Гахского района, селе Лаза Гусарского района, селе Дуруджа Габалинского района, селе Грыз Губинского района, селе Бибиони Лерикского района и селе Ивановка Исмаиллинского района.