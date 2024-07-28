С 31 июля 2024 года Azercell запускает услугу «Заказ номера». Клиенты смогут заказать желаемый номер Azercell с помощью новой функции сайта www.azercellim.com , не дожидаясь его поступления в продажу. Следует отметить, что услуга заказа номера совершенно бесплатна.

Для заказа номера пользователю необходимо ввести желаемый номер в поисковое окно на сайте www.azercellim.com. Если номера нет в продаже, но его можно подготовить, откроется новая страница, на которой будет предложено оплатить стоимость номера онлайн и заказать его немедленную подготовку к приобретению.

Готовый номер абонент сможет получить в любом официальном центре продаж Azercell по своему выбору. Также стоимость номера при заказе можно будет оплачивать ежемесячно в рассрочку в рамках услуги Taksit.

Напомним, что услуга Taksit позволяет пользователям BirKart приобрести номера Azercell стоимостью свыше 100 AZN в рассрочку на период до 12 месяцев без процентов на сайте www.azercellim.com.

Чтобы получить дополнительную информацию и воспользоваться новой услугой, посетите сайт www.azercellim.com.