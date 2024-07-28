Резкая реакция Эрдогана на убийство Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав его «подлым актом», направленным против Палестины.

«Это убийство, этот подлый акт направлен на подрыв палестинского дела, славного сопротивления Газы и справедливой борьбы наших палестинских братьев. …Однако сионистское варварство не сможет достичь своих целей», - говорится в заявлении турецкого лидера в X.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит «использовать все средства, открывать все двери и поддерживать палестинских братьев всеми средствами и силами».

«Мы продолжим работать над созданием свободного, суверенного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», - заявил Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что «насилие, геноцид и террор, учиненный Израилем в регионе, прежде всего в секторе Газа, удастся прекратить благодаря сильной позиции исламского мира и альянса человечества».