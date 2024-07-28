Харрис «берет разбег»

Камалу Харрис поддержало 48% избирателей против 47% у Дональда Трампа во всех семи «колеблющихся» штатах. Она лидирует в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде. У Дональда Трампа поддержка выше в штатах Пенсильвания (50% против 46% у Харрис) и Северная Каролина (50% против 46%).

Более трети избирателей в семи штатах заявили, что вероятность того, что они примут участие в голосовании, стала значительно выше, а среди чернокожих и испаноязычных избирателей эти цифры выросли до 49% и 44% соответственно. Результаты опроса говорят о том, что у Харрис есть шанс заручиться поддержкой группы избирателей, похожей на ту, которая привела в Белый дом президента Барака Обаму.