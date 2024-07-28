Эльджан Гаджиев (90 кг) уступил французу и завершил выступление в 1/8 финала.

*** 13:16

На Олимпиаде в Париже продолжается турнир по дзюдо.

Сегодня в борьбу вступил Эльджан Гаджиев (90 кг). Его первым соперником был представитель Турции Михаэль Зганк. Гаджиев одержал победу и вышел в 1/8 финала.

Его соперником будет француз Максим-Гаэль Нгайар-Амбу.

Напомним, что наш дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал олимпийским чемпионом, победив в финале именно французского дзюдоиста. Остальные наши спортсмены проиграли в первых же схватках.