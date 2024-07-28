Русский дрон «Герань» – плохой «Шахед» видео
Украину этой ночью, очень вероятно, атаковали не «Шахеды», а новые дешевые дроны «Гербер», заявил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов «Флэш».
«Именно поэтому может быть 100% уничтожение и огромное количество. Ждем вывод от военных», - считает Бескрестнов.
Власти Украины сообщили, что ночная российская атака на Киев была самой массированной за год. Над украинской столицей сбито более 40 дронов.
July 31, 2024
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