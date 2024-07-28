Израиль усиливает охрану своих спортсменов в Париже

Спецслужбы Израиля усилят охрану спортсменов страны на Олимпийских играх в Париже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего руководителя «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, сообщает израильский портал Ynet.

У сотрудников израильской спецслужбы возникли опасения, что члены делегации Израиля могут стать объектами для мести. Спецслужбы Израиля и спецназ Франции с первых дней Олимпиады ведут усиленную охрану израильской сборной из-за антисемитских настроений.

Сообщается, что еще до убийств руководителей ХАМАС и «Хезболлы» израильские спортсмены получали угрозы в социальных сетях на почве ненависти.