Москва: Попытки настроить армян против России плохо закончатся
Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении «ни к чему хорошему не приведет», заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
«Американцы и ЕС действуют конъюнктурно, преследуют цель повсеместно настроить общественное мнение (граждан Армении) против России. Они также хотят принизить значение многовековой российско-армянской дружбы и того содействия, которое Москва оказывала и оказывает Еревану в разных областях», - сказал он.