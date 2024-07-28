Население Польши готовят к эвакуации

Польские власти разрабатывают планы массовой эвакуации населения на случай войны, они войдут в проект закона о гражданской обороне . Об этом заявил глава МВД республики Томаш Семоняк.

"Это (планы массовой эвакуации) есть в том проекте [закона о гражданской обороне]", - подтвердил министр. В инициативе будет учтен опыт вооруженного конфликта в Украине, подчеркнул он.

Польские власти планируют ежегодно выделять 0,15% ВВП на гражданскую оборону, в том числе 5-6 млрд злотых (около $1,5 млрд) на строительство убежищ. Вдобавок будет создана защищенная система правительственной связи и система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций, сказал глава МВД.

Над разработкой закона о защите населения с января 2024 года совместно работают МВД и Минобороны республики. Проект все еще находится на межминистерском согласовании и не поступил на утверждение Совета министров.