Ведущий медицинский вуз Кореи проводит встречи в Баку
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителями одного из ведущих медицинских вузов Республики Корея - Университета Кёнхи (Kyung Hee University).
Согласно сообщению пресс-службы министерства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей. Теймур Мусаев также отметил наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения: «В Республике Корея создана развитая система здравоохранения. Во всем мире приоритетом развития этой сферы выступают цифровые технологии, которые являются важнейшим элементом здравоохранения будущего. Цифровизация обеспечивает доступность и качество услуг без увеличения расходов на здравоохранение. При этом развитие цифровой медицины невозможно без участия государства. Мы заинтересованы в изучении корейского опыта организации системы здравоохранения».
Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.
Отметив высокое гостеприимство азербайджанского народа, представители Университета Кёнхи подчеркнули, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями. Также была выражена заинтересованность в плодотворном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана. Было доведено до внимания, что университетская система Кёнхи считается ведущим учебным заведением в традиционной корейской медицине и включает около 50 вспомогательных научно-исследовательских институтов.
В ходе встречи стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям.