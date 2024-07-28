Олимпиада: Диана Дымченко вышла в финал «С»

На Олимпиаде продолжаются соревнования по академической гребле.

Сегодня представительница Азербайджана Диана Дымченко в утешительном полуфинале заняла 3-е место с результатом 7:59.23 секунды. Теперь Диана выступила в финале «С», где участницы будут оспаривать 13-18-е места.

Напомним, она успешно прошла квалификацию, но во вчерашнем четвертьфинале заняла 4-е место и не попала в основные полуфиналы.