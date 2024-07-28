Венгрия заблокировала заявление ЕС по Венесуэле

Попытки Брюсселя убедить страны ЕС выступить единым фронтом и выразить в совместном заявлении обеспокоенность результатами президентских выборов в Венесуэле провалились из-за вето Венгрии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По их словам, страны ЕС хотели выразить в заявлении обеспокоенность из-за «недостатков и нарушений» в ходе выборов. Участники сообщества также намеревались призвать к «большей прозрачности» выборов, однако венгерское руководство выступило против принятия заявления и наложило вето.

В результате только верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление от своего имени в социальной сети X, призвав венесуэльский избирком предоставить доступ к протоколам голосования на всех избирательных участках.