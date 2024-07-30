Два сотрудника парламента и пограничной полиции, подозреваемые в измене и заговоре против Молдовы в ходе их общения с сотрудником посольства России в Кишиневе, были задержаны в среду, 31 июля, правоохранительными органами, сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам страны (ПБОПОД).

По данным источников издания Ziarul de Gardă, в ходе обысков были задержаны глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ, сотрудник пограничной полиции и помощник военного атташе посольства России в Республике Молдова.

По данным прокуроров, эти действия совершались начиная с 2023 года. Так, один из них подозревается в государственной измене после того, как якобы собирал и передавал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована против интересов Молдовы.

«Второй чиновник подозревается в заговоре против Молдовы. Он действовал из личной выгоды. Так, он поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована во вред интересам Молдовы», – говорится в сообщении ПБОПОД.

После возбуждения уголовного дела оба чиновника были задержаны на 72 часа для «объективного продолжения расследования», в течение которых, согласно закону, они пользуются презумпцией невиновности.