Лига конференций: «Сумгаит» пытается отыграться в Венгрии обновлено 21:49
После первого тайма в матче «Фехервар» - «Сумгаит» счет 0:0.
*** 14:33
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в венгерском городе Секешфехерваре начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между местным «Фехерваром» и азербайджанским «Сумгаитом».
В первом матче «Сумгаит», играя в меньшинстве с 32-й минуты, проиграл со счетом 1:2.
Судить сегодняшнюю встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Кристоффером Карлссоном.
Победитель этой пары в 3-м раунде Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре «Омония» (Кипр) – «Торпедо» (Грузия). В первом матче на Кипре со счетом 3:1 выиграли хозяева.