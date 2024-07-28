Вдвое выросли убытки «Газпрома»
Чистый убыток главной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности в первом полугодии этого года составил 480 млрд рублей, в то время как убытки за январь-июнь 2023-го равнялись 255 млрд. Об этом со ссылкой на отчетность ПАО сообщает портал Enkorr.
По мнению экспертов, рост убытков газовой монополии РФ произошел из-за сокращения поставок газа в Европу на фоне высоких операционных расходов компании.
В "Газпроме" рассчитывают дивиденды по консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО). Кроме газового бизнеса, туда входят, в частности, нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. По дивидендной политике предусматривается корректировка дивидендной базы на неденежные статьи.