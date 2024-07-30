Камала Харрис оставляет Трампа позади главная тема
Проведенные во вторник опросы показали, что вице-президенту США и вероятному кандидату от демократов на ноябрьских выборах Камале Харрис удалось стереть ощутимое превосходство в рейтингах Дональда Трампа над Джо Байденом.
Вот несколько весьма убедительных цифр, приведенных вчера Bloomberg News, который провел опрос среди зарегистрированных избирателей. Наибольший отрыв у Харрис произошел в Мичигане, где она опережает Трампа на 11 процентов. У нее также преимущество в 2 процента в Аризоне, Висконсине и Неваде. Трамп опережает ее на два процентных пункта в Северной Каролине и на четыре - в Пенсильвании.
Однако, как мы уже писали, если Харрис выберет себе в напарники популярного губернатора этого штата Джоша Шапиро, ситуация может резко измениться в пользу демократов. Камала обещает сообщить о своем выборе до 7 августа.
Очень важно, что три штата - Невада, Аризона и Джорджия - снова в игре на стороне демократов, которые уже было списали их со счетов при Байдене. В Атланте Харрис провела во вторник довольно удачное ралли и пообещала выиграть в Джорджии. Сейчас у нее там 48 процентов против 47 у Трампа.
Эксперты предсказывают, что акции Харрис еще подрастут после того, как она выберет себе напарника по гонке, кандидата в вице-президенты страны. Сейчас называют в качестве тех, кто может составить ей компанию, упомянутого Джоша Шапиро, губернатора Пенсильвании, а также бывшего астронавта Марка Келли, сенатора от Аризоны.
Опрос The Wall Street Journal показал значительный рост поддержки у демократов среди молодых избирателей, чернокожих американцев и hispanics, выходцев из Латинской Америки - важных категорий избирателей. На них демократы всегда рассчитывали, но пока в гонке участвовал Байден, они фактически для них были потеряны. Правда, слегка просели позиции Харрис среди пожилых американцев. Те, видно, не согласны с ее программой радикального обновления политического поколения в Америке.
Фактором успеха Камалы Харрис стала ее энергия и способность быстро объединить демократов после периода разброда и шатания в их рядах, когда кандидатом был Байден. Наиболее оптимистически настроенные стратеги демократов, прикинув все локальные достижения Харрис, особенно в ключевых штатах, уже отдают ей победу на выборах. Более консервативные полстеры говорят — «не спешите, все может поменяться».
У Камалы Харрис политический «медовый месяц». Но впереди до выборов еще 100 напряженных дней. Сейчас очевидно, что замена кандидатов у демократов застала команду Трампа врасплох. Они до последнего ориентировались на то, что Байден не выйдет из гонки и всячески приветствовали его хромую походку к финишу кампании. Но ситуация действительно может поменяться, и Харрис, как она говорит, готова к окончанию своего «медового месяца». Республиканцы намерены поднять на новую высоту такие острые проблемы, как иммиграция, рост преступности и не желающие тормозиться цены — это может поднять их акции. Но одновременно они пытаются перестраховаться. Трамп отказался от проведения дебатов с Харрис, которые изначально планировалось провести 10 сентября. Это стало для нации свидетельством его слабости. «Ну, Дональд, я надеюсь, что вы пересмотрите решение о своем отказе, - сказала ему Камала. - Если у вас есть что сказать нации, скажите это прямо мне в лицо».
Но кандидаты республиканцев - Трамп и Джей Ди Вэнс - остаются на своей волне. Во время ралли в Северной Каролине на прошлой неделе Трамп называл Харрис «радикальной левой экстремисткой», на фоне которой сенатор от Вермонта, социалист Берни Сандерс, известный предводитель действительно левого воинства «выглядит умеренным».
Вэнс подпевает патрону. «Мы не хотим, чтобы cумасшедшая либеральная дама из Сан-Франциско стала бы главнокомандующей в нашей стране, - говорит он. - Мы не хотим Камалу Харрис».
Но, может быть, большинство американцев не хотят кого-то еще и этого кого-то считают сумасшедшим?