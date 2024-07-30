Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:47

Проведенные во вторник опросы показали, что вице-президенту США и вероятному кандидату от демократов на ноябрьских выборах Камале Харрис удалось стереть ощутимое превосходство в рейтингах Дональда Трампа над Джо Байденом. Вот несколько весьма убедительных цифр, приведенных вчера Bloomberg News, который провел опрос среди зарегистрированных избирателей. Наибольший отрыв у Харрис произошел в Мичигане, где она опережает Трампа на 11 процентов. У нее также преимущество в 2 процента в Аризоне, Висконсине и Неваде. Трамп опережает ее на два процентных пункта в Северной Каролине и на четыре - в Пенсильвании.

Однако, как мы уже писали, если Харрис выберет себе в напарники популярного губернатора этого штата Джоша Шапиро, ситуация может резко измениться в пользу демократов. Камала обещает сообщить о своем выборе до 7 августа. Очень важно, что три штата - Невада, Аризона и Джорджия - снова в игре на стороне демократов, которые уже было списали их со счетов при Байдене. В Атланте Харрис провела во вторник довольно удачное ралли и пообещала выиграть в Джорджии. Сейчас у нее там 48 процентов против 47 у Трампа. Эксперты предсказывают, что акции Харрис еще подрастут после того, как она выберет себе напарника по гонке, кандидата в вице-президенты страны. Сейчас называют в качестве тех, кто может составить ей компанию, упомянутого Джоша Шапиро, губернатора Пенсильвании, а также бывшего астронавта Марка Келли, сенатора от Аризоны.

Опрос The Wall Street Journal показал значительный рост поддержки у демократов среди молодых избирателей, чернокожих американцев и hispanics, выходцев из Латинской Америки - важных категорий избирателей. На них демократы всегда рассчитывали, но пока в гонке участвовал Байден, они фактически для них были потеряны. Правда, слегка просели позиции Харрис среди пожилых американцев. Те, видно, не согласны с ее программой радикального обновления политического поколения в Америке. Фактором успеха Камалы Харрис стала ее энергия и способность быстро объединить демократов после периода разброда и шатания в их рядах, когда кандидатом был Байден. Наиболее оптимистически настроенные стратеги демократов, прикинув все локальные достижения Харрис, особенно в ключевых штатах, уже отдают ей победу на выборах. Более консервативные полстеры говорят — «не спешите, все может поменяться». У Камалы Харрис политический «медовый месяц». Но впереди до выборов еще 100 напряженных дней. Сейчас очевидно, что замена кандидатов у демократов застала команду Трампа врасплох. Они до последнего ориентировались на то, что Байден не выйдет из гонки и всячески приветствовали его хромую походку к финишу кампании. Но ситуация действительно может поменяться, и Харрис, как она говорит, готова к окончанию своего «медового месяца». Республиканцы намерены поднять на новую высоту такие острые проблемы, как иммиграция, рост преступности и не желающие тормозиться цены — это может поднять их акции. Но одновременно они пытаются перестраховаться. Трамп отказался от проведения дебатов с Харрис, которые изначально планировалось провести 10 сентября. Это стало для нации свидетельством его слабости. «Ну, Дональд, я надеюсь, что вы пересмотрите решение о своем отказе, - сказала ему Камала. - Если у вас есть что сказать нации, скажите это прямо мне в лицо».