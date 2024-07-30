Украина заморозит выплаты по внешнему долгу

По данным украинского Минфина на конец июня, госдолг страны составлял $152,16 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который наделяет правительство правом приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации, следует из базы данных на сайте Верховной Рады.

Кроме права вводить мораторий на выплаты по внешнему долгу, закон также позволяет правительству осуществить реструктуризацию долга госкомпании «Агентство автомобильных дорог. Речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн.

Напомним, что после начала боевых действий частные кредиторы позволили Украине приостановить выплаты по госдолгу. Период заморозки истекает 1 августа.